На нєшкайши дзень, 27. юний

27. ЮНИЙ – На нєшкайши дзень народзели ше Яким Олеяр и Мирон Колошняї.

1914 – Народзел ше учитель Яким Олеяр (Дюрдьов, 27. юний 1914 – Нови Сад, 2. юлий 1998). Закончел Учительску школу у Зомборе а як учитель робел у Петровцох (Горватска), Руским Керестуре, Дюрдьове, Новим Садзе. Поезию за дзеци обявйовал у часопису Заградка. Записовал народни писнї, приповедки и народни обичаї.

1930 – Народзел ше Мирон Колошняї (Руски Керестур, 27. юний 1930 – Нови Сад, 19. май 2009). Мирон Колошняї основну школу закончел у Лалитю, а нїзшу ґимназию у Руским Керестуре. Индустрийну стредньо-технїчну школу закончел у Новим Садзе и почал студирац права. Запошлєл ше у Фабрики арматурох Истра у Кули як технїчни рисовач, вец у Авто-каросериї у Новим Садзе, а потим у Аґро-индустриї Техно-процес, та отадз и пошол до инвалидскей пензиї 1981. року. Мирон Колошняї континуовано, писал поезию, прекладал зоз сербкого на руски язик и обявйовал у шицких руских периодикох. Заступени є у Антолоґиї поезиї зоз 1963. року, у антолоґиї поезиї за дзеци по сербски, рускей Антолоґиї поезиї зоз 1984. року, антолоґиї рускей поезиї по мадярски, антолоґиї поезиї за дзеци по македонски, у рускей антолоґиї поезиї за дзеци „Хмара на верху тополї” 1990. року и антолоґиї за дзеци „Мамко, куп ми кнїжку” 1995. року. Умар у Новим Садзе, 19. мая 2009. року.

1997 – На конференциї у Бриселу представителє 95 жемох ше зложели о забрани хаснованя наґазних минох.