На нєшкайши дзень, 27. май

автор В. Вуячич
27. МАЙ – Народзел ше поета Алекса Шантич.

1703 – Русийски цар Петро Вельки основал нову престолнїцу Русиї на месце улїваня рики Неви до Малтицкого моря. Гоч велї проґнозовали препасц, Санкт Петербурґ постал вельки и модерни город. После Октоберскей револуциї назва му пременєна на Ленїнґрад, а 1991. року му врацена стара назва – Санкт Петербурґ.

1868 – Народзени академик и поета Алекса Шантич (Мостар, 27. май 1868 – Мостар, 2. фебруар 1924)

1878 – Народзена балерина Изадора Данкан (Сан Франциско, ЗАД, 27. май 1877 – Ница, Французка, 14. септембер 1927).

1937 – У Сан Франциску пущени до транспорту Ґолден ґейт, єден з найвекших мостох на швеце.

Нєшка Европски дзень урґентней медицини.

Шветови дзень видрох.

