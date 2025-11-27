На нєшкайши дзень, 27. новембер

1701 – Народзени шведски физичар и астроном Андерс Целзиюс (Упсала, Шведска, 27. новембер 1701 – Упсала, 25. април 1744), творец скали за меранє цеплоти хтора по нїм достала мено. На нєй точка на хторей вре вода означена зоз 100, а точка на хторей ше пуща ляд зоз нула ступнями. Окрем Целзиюсовей, иснує и Фаренхайтова скала за меранє цеплоти, хтора подзелєна на 180 и Реомирова хтора подзелєна на 80 ступнї.

1891 – Народзени Милан Вуяклия (Бухача, 27. новембер 1891 – Беоґрад, 16. децембер 1955), писатель и прекладатель, автор Лексикона странских словох и виразох.

1895 – Фабрикант и пренаходзач динамиту Алфред Нобел написал у Паризу тестамент з хторим вельке богатство охабел за розвой науки и литератури и борцом за мир. Предвидзел 5 єднаки часци за награди за физику, хемию, медицину, литературу и мир. Награди першираз додзелєни 1901. року, а од 1969. року ше додзелює и Нобелова награда за економию.

1932 – Народзела ше учителька Ана Ждиняк Кнежевич (Шид, 27. новембер 1932 – Сримска Митровица, 23. септембер 2000). Основну школу закончела у Шидзе и одросла блїзко при Рускей школи и читальнї, такволаней Рускачи дзе ше шпивало у хору, рихтало театрални представи… Учительску школу закончела у Сримских Карловцох и почала робиц у руским оддзелєню у Беркасове, а потим у Сримскей Митровици. Закончела у Новим Садзе 1953. року семинар за руководительох аматерских театралних драмских секцийох и зоз школярами орґанизовала драмску, фолклорну и рецитаторску секцию. Ана Ждиняк Кнежевич ше упокоєла 23. септембра 2000. року, спочива на Городским теметове у Сримскей Митровици.

Нєшка Медзинародни дзень стримованя од купованя.