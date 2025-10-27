На нєшкайши дзень, 27. октобер

27. ОКТОБЕР – На нєшкайши дзень народзел ше учитель Михайло Ковач.

1782 – Народзел ше италиянски музичар Николо Паґанини (Дєнова, 27. октобер 1782 – Ница, Сардиния, 27. май 1840)

1811 – Народзел ше америцки пренаходзач Айзак Мерит Синґер (Питстаун, ЗАД, 27. октобер 1811 – Пейтон, Зєдинєне Кральовство, 23. юлий 1875), хтори 1851. року розвил першу шивацу машину.

1843 – Державну пошту у Сербиї основало Министерство нукашнїх дїлох зоз актом О устроєню поштанского заведения.

1909 – Народзел ше учитель, писатель, прозаїста Михайло Ковач (Шид, 27. октобер 1909 – Нови Сад, 17. юний 2005), драматурґ, автор вецей учебнїкох, публицист, всестрани културни дїяч, доаєн рускей литератури. Михайло Ковач основну школу закончел у Шидзе, а учительску у Крижевцох. Дипломовал 1929. року и як учитель почал робиц у валалох коло Шиду, од 1931. по 1941. рок бул учитель у Руским Керестуре. Окреме ше анґажовал на розвою драмскей дїялносци, а опробовал ше и як дириґент. Снователь є и перши редактор часопису за дзеци Наша заградка (1937-1941). Бул секретар РНПД (од 1936-1941) и єден є з найактивнєйших дописовательох Руских новинох и Руского календара. Под час Другей шветовей войни Михайло Ковач бул учитель у Привиней Ґлави и у Бикич Долу, дзе бул и дзияк у церкви и снователь Културно-просвитного дружтва Иван Котляревски. Року 1952. прешол на учительску службу до Нового Саду и активно ше уключел до роботи тедишнього руского КПД Максим Горки як театрални режисер и хорски дириґент, а 1966. року, прешол на службу до Рускей редакциї Радио Нового Саду, дзе робел як лектор, новинар и редактор културней рубрики аж по одход до пензиї 1974. року. Михайло Ковач умар у 96. року живота, 17. юния 2005. року, поховани є на новосадским Новим теметове.