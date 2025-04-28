На нєшкайши дзень, 28. април

28. АПРИЛ – На нєшкайши дзень народзел ше Петро Ризнич Дядя.

1890 – Народзел ше театрални творитель, подобови уметнїк, педаґоґ Петро Ризнич (Брацлав, Русийске царство, 28.април 1890 – Вербас, 12. фебруар 1966). Основну школу и ґимназию закончел у українским варощику Бучач. Уписал ше на Медицински факултет у Львове, а под час студийох закончел и курс уметнїцкей школи. Перша шветова война и револуцийни превреваня у царскей Русиї (1917–1919) Ризнича застали на боку меньшевикох, зоз єдну ґрупу колеґох емиґрантох застановел ше у Вербаше. Од 1945. року по пензионованє 1958. року робел у керестурскей ґимназиї, дзе викладал русийски язик, мальованє и ручну роботу, а шлєбодни час пошвецел театралному аматеризму. Абсолвовал и на Правним факултету у Суботици. Отримовал семинари за аматерских режисерох и ґлумцох зоз шицких руских местох. У Коцуре, Керестуре и Вербаше з рускима аматерами поставел на сцену 51 театрални фалат а источашнє на сербскей бешеди у Вербаше и Кули поставел значне число театралних фалатох. Свою режисерску кариєру закончел у Руским Керестуре, умар 12. фебруара 1966. року. Поховани є на вербаским теметове. Йому на чесц од 1969. року у Руским Керестуре ше отримує Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, а його мено ноши и Руски народни театер у Руским Керестуре.

1916 – Народзел ше Феручо Ламборґини (Ченто, Италия, 28. април 1916 – Перудя, Италия, 20. фебруар 1993) италиянски дизайнер автомобилох, механїчар, инжинєр, винар…

Нєшка Шветови дзень защити на роботи, хтори Медзинародна орґанизация роботи при Зєдинєних нацийох преглашела 2003. року.