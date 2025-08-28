28. АВҐУСТ – Нєшка Кирбай у Коцуре, Бикичу и Индїї.

1749 – Народзел ше писатель Йохан Волфґанґ Ґете (Франкфурт, 28. авґуст 1749 – Ваймар, Нємецка, 22. марец 1832), бул политичар, поета, науковец, филозоф. Автор є драмского шпива Фауст и Теория фарбох хтори мали уплїв на велї музичних и драмских фалатох.

1833 – Парламент забранєл рабство у цалей британскей империї.

1877 – Народзел ше продукователь автомобилох и пилот, Чарлс Стюарт Ролс, хтори зоз Фредериком Ройсом 1906. року основал компанию за продукцию автомобилох Ролс-Ройс.

1903 – У Беоґрадзе отримана сновательна скупштина Кола сербских шестрох (Коло српских сестара) сербского женского национално-феминистичного, културно-просвитного, патриотского и гуманитарного дружтва.

1910 – На шветочней Скупштини на Цетиню князовство Чарна Гора преглашене за кральовину, а княз Никола I Петрович за краля.

Нєшка швето Успениє Пресвятей Богородици, Велька Матка Божа, грекокатолїцки церкви у Коцуре, Бикичу и Индїї означую Кирбай.