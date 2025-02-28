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На нєшкайши дзень, 28. фебруар

автор Пририхтала: В. Вуячич
автор Пририхтала: В. Вуячич 17 Опатрене

28. ФЕБРУАР – На нєшкайши дзень народзел ше протоєрей ставрофор о. Михайло Малацко.

1832 – У Беоґрадзе основана Народна библиотека Сербиї як часц Державней друкарнї. Библиотека потим була под Министерством просвити, а од 1871. року самостойна установа.

1862 – У Сербиї зоз Законом уведзена адвокатура. Пред тим странки пред судом заступали людзе хтори були гоч лєм дакус писмени.

1939 – Вишло перше число часописа „Политиков забавник”

1955 – Народзени у Руским Керестуре протоєрей ставрофор о. Михайло Малацко (Руски Керестур, 28. фебруар 1955 – Руски Керестур, 16. септембер 2021). Основну школу закончел у родним месце, а ґимназию у Риме, дзе закончел и два роки филозофиї, а вец прешол до Заґребу на теолоґию. Маґистровал у Риме, на тему о владикови Дионизийови Нярадийови. За священїка го пошвецел владика крижевски кир Славомир Микловш 1994. року у Руским Керестуре, дзе бул и капелан, потим бул парох у Шидзе, а 2008. року поставени є за пароха керестурского и катедралного. На руски язик и преложел и пририхтал Илустровану библию за младих 1989. року. Поховани є на керестурским теметове.

2013 – Папа Бенедикт XVI урядово одступел зоз функциї поглавара Католїцкей церкви.

Медзинародни дзень ридких охореньох

Дзень Народней библиотеки Сербиї

Дзень адвокатох Сербиї.

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