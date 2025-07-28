28. ЮЛИЙ – На нєшайши дзень принєшени перши кромплї до Европи.

1586 – Томас Гериот принєсол перши кромплї зоз Колумбиї до Анґлиї. Концом 16. вику кромплї пренєшени и до Шпаниї. З початку ше их ховало як прикрасну рошлїну, алє пре звекшанє жительства, войни и гладу ширцом Европи почало ше их хасновац за костиранє.

1858 – Першираз похасновани оцисок пальца як знак идентификациї.

1821 – Република Перу (República del Perú) преглашелa нєзависносц од Шпаниї.

1899 – Народзел ше литературни и театрални критичар Велибор Ґлиґорич (Рипань, 28. юлий 1899 – Беоґрад, 3. октобер 1977), бул професор на Филозофским факултету Универзитета у Беоґрадзе и редактор вецей часописох, директор Драми Народного театра у Беоґрадзе (1945–1948) управнїк Югославянского драмского театра у Беоґрадзе (1948–1958), предсидатель Сербскей Академиї наукох и уметносцох (1965–1971).

1914 – Австроугорска обявела Сербиї войну и тот датум ше бере як початок Першей шветовей войни.

1929 – Народзел ше паноцец Данил Новак (Коцур, 28. юлий 1929 – Бризбейн, Австралия, 18. авґуст 1917), бул мисионар, познати маляр, скулптор и всестрани майстор и будователь церквох. Студиї богословиї закончел у Торину, у Италиї, як монах Салезиянєц, а 1966. року го пошвецел за священїка у Риме кардинал Йосиф Слїпий, 1969. року одходзи на службу до Арґентини дзе будує и обнавя числени грекокатолїцки церкви, а 1989. року, на поволанку владики Прашка, одходзи до Австралиї дзе роби пасторално скоро до 2014. року, кед ше поцагує до пензиї. Паноцец Данил Новак поховани у Бризбейну, у Австралиї.

Нєшка Шветови дзень борби процив хепатитиса (World Hepatitis Day). Дзень установела Шветова здравствена орґанизация 2010. року.