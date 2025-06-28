На нєшкайши дзень, 28. юний

28. ЮНИЙ – На нєшкайши дзень основани Универзитет у Новим Садзе.

1389 – На Косовим полю збула ше пресудна битка сербского и турского войска, хтора означела початок конца нєзависней сербскей держави и отворела дзвери Турком за дальше предзеранє до Европи.

1577 – Народзени фламански маляр Петер Паул Рубенс (Зиґен, Нємецка, 28. юний 1577 – Антверпен, Белґия, 30. май 1640) єден з майстрох барока, хтори зєдинєл найлєпши традициї сиверняцкого и италиянского малярства.

1914 – У Сараєве Ґаврило Принцип забил австроугорского пристолонашлїднїка Франца Фердинанда, цо Австро-Угорска вихасновала за напад на Сербию, зоз чим почала Перша шветова война.

1919 – У Версаю на Мировней конференциї подписани мировни контракт з поражену Нємецку, зоз чим и урядово закончена Перша шветова война.

1921 – Уставотворна скупштина Кральовини Сербох, Горватох и Словенцох вигласала Видовдански устав, хтори важел до 1929. року.

1950 – Пущена до транспорту драга Беоґрад – Заґреб, наволана Авто-драга Братство-єдинство, у чиєй вибудови участвовали добродзечни младежски роботни бриґади зоз цалей тедишнєй Югославиї.

1960 – Основани Универзитет у Новим Садзе, хтори почал робиц вєшенї истого року.

2001 – Гаґскому трибуналу виручени бувши югославянски предсидатель Слободан Милошевич.