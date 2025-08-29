РутенпресТексти

На нєшкайши дзень, 29. авґуст

автор Пририхтала: В. Вуячич
29. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень патентована перша моторка.

1632 – Народзел ше филозоф Джон Лок (Ринґтон, Анґлия, 29. авґуст 1632 – Есекс, Анґлия, 28. октобер 1704), бул лїкар и єден з сновательох емпиризма и либералистичней филозофиї. Вон гварел же нєт нїч у розуме цо пред тим нє прешло през чувства и же шицки идеї зоз хторима розум оперує походза зоз искуства.

1885 – Нємецки инжинєр Ґотлиф Даймлер, патентовал першу моторку.

1915 – Народзела ше ґлумица Инґрид Берґман (Штокхолм, Шведска, 29. авґуст 1915 – Лондон, 29. абґуст 1982), шветову славу здобула у филмох хтори зняти у ЗАД. Спомнїме лєм даскельо: Доктор Джекил и мистер Гайд, Йованка Орлеанска, як и Казабланка, за хтори достала Оскара. Умарла тиж на нєшкайши дзень, 29. авґуста 1982. року.

1949 – Совєтски Союз окончел першу експлозию атомскей бомби.

1958 – Народзел ше поп шпивач Майкл Джозеф Джексон (Ґери, ЗАД, 29. авґуст 1958 – Лос Андєлес, 25. юний 2009), бул музичар, текстописатель, познати по екстраваґантним живоце.

2000 – Окружне явне тужительство у Беоґрадзе подзвигло обтужнїцу процив 14 заходних лидерох, обвинююци их за войново злодїйства под час НАТО аґресиї на Югославию на яр 1999. року.

