На нєшкайши дзень, 29. май

29. МАЙ – На нєшкайши дзень народзел ше учитель Дюра Лїкар.

1879 – Народзел ше Коста Абрашевич (Охрид, 29. май 1879 – Шабац, 20. януар 1898), сербски поета. Йому на чесц у Беоґрадзе 1905. року основане дружтво Самостойна роботнїцка уметнїцка ґрупа Абрашевич. Вецей културно-уметнїцки дружтва ноша його мено.

1917 – Народзел ше Джон Фицджералд Кенеди (Бруклайн, ЗАД, 29. май 1917 – Далас, ЗАД, 22. новембер 1963). Джек Кенеди бул 35. америцки и наймладши предсидатель ЗАД.

1923 – Народзел ше Милутин Мича Татич (Ниш, 29. май 1923 – Беоґрад, 25. марец 1991), сербски театрални, филмски и телевизийни ґлумец.

1929 – У Нюйорку приказани перши звучни филм у фарбох.

1941 – Народзел ше учитель, дружтвени роботнїк, публицист, ґлумец и режисер аматер Дюра Лїкар (Миклошевци, Горватска, 29. мая 1941 – Осєк, 4. януар 2018). Основну школу закончел у Миклошевцох и Вуковаре, а Учительску у Славонским Броду. Робел як учитель у Миклошевцох у класней настави, а 1970. року тримал наставу за руски дзеци на мацеринским язику. Пре воєни збуваня на тих просторох нє робел по 1997. рок кед є ознова уключени до класней настави. Активно участвовал у роботи КУД „Яким Ґовля”, водзел фолклорну секцию, а з помоцу режисерох Витомира Бодянца и Драґена Колєсара на сцену поставел вецей як 40 дзецински и театрални представи за старших. Бул стаємни сотруднїк НВУ Руске слово, Новинскей аґенциї Рутенпрес, часопису Заградка, Рускей редакциї ТВ Нови Сад, писал и до Новей думки, Вуковарских новинох. Видал коло дзешец кнїжки о Руснацох у Миклошевцох. Дюра Лїкар бул член Дружтва за руски язик, литературу и културу од снованя 70-тих рокох и предсидатель Секциї Дружтва у Горватскей. Скоро 45 роки бул активни бавяч и спортски роботнїк у СД Русин у Миклошевцох. Дюра Лїкар поховани на Грекокатолїцким теметове у Миклошевцох.

Нєшка Медзинародни дзень миротворцох Зєдинєних нацийох.