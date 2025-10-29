29. ОКТОБЕР – На нєшкайши дзень почала ера интернету.

1929 – Препасц Нюйоржскей берзи, позната як чарни вовторок, означела початок велькей кризи америцкей привреди у хторей под предликвидацийни поступок падали вельки банки и наймоцнєйши компаниї, а тисячи дробни дїловни людзе буквално приведзени на жобрацку палїчку. Наступела епоха самозабойствох, найгорших нагадованьох и безнадїйносци. Индустрийна продукция спадла у розвитих жемох на уровень з початку вика, а без роботи остали 26 милиони людзе.

1969 – Запровадзена перша вяза на далєко медзи двома компютерами на универзитетох Станфорд и Калифорния, цо ше трима як початок ери интернету.

1996 – У Бечу отримана аукция коло 8 тисячи малюнкох, скулптурох и других уметнїцких творох хтори од Єврейох у Другей шветовей войни одняли австрийски и нємецки нацисти, а приход бул наменєни людзом хтори прежили голокауст.

1998 – Ветеран америцкей астронавтики Джон Ґлен у 77. року живота на спейс шатлу Дискавери знова рушел до вселени, 36 роки по його першей вселенскей мисиї.

Нєшка Дзень мачкох у ЗАД.