На нєшкайши дзень, 29. септембер

29. СЕПТЕМБЕР – Нешка ше означує Шветови дзень шерца.

1920 – Народзел ше фолклориста и етноґраф Ян Лазорик (Криванї, Словацка, 29. септембер 1920 – Прешов, 30. авґуст 2015). Зазберовал и записовал народни традициї, обичаї, фотоґрафиї, рижни предмети, народни присловким мудросци и приповедки, шицко цо вязане за дакедишнї живот предкох у реґионє Горнєй Тиси, так же дзекуюци и йому, шаришски край постал познати як шедзиско народней традициї и култури. Лазорик познати и Руснацом у Сербиї, насампредз фолклористом, алє и ширшей публики, понеже од 2014. року на репертоаре Руского народного театеру Петро Ризнич Дядя у копродукциї з коцурску КУД Жатва витворена представа Береме ше – так нам и треба, по мотивох з Лазорикового сериялу Опатьце. Фолклориста и културни роботнїк Ян Лазорик поховани у Криваньох 2. септембра, а комеморация отримана у месним амфитеатре.

1958 – Емитована перша заєднїцка програма Телевизийних давачох у Беоґрадзе, Заґребе и Любляни.

1988 – Медзинародни моци Зєдинєних нацийох за свою 40-рочну роботу достали Нобелову награду за мир.

2012 – Увиданю НВУ Руске слово и новосадскей Грекокатолїцкей парохиї св. Петра и Павла, видрукована кнїжка новосадского пароха о. др Романа Миза Нашо християнски обовязки, хтору автор пошвецел шицким младим християнским фамелийом.

2023 – Дружтво за руски язик, литературу и културу отримало Округли стол з нагоди значного ювилея – 100-рочнїци обявйованя „Граматики бачваньско-рускей бешеди” др Гавриїла Костельника (РНПД, Сримски Карловци 1923). Округли стол бул перша подїя отримана у нових просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, хтори урядово отворени 6. юния 2023. року.

Шветови дзень шерца, хтори Шветова федерация за шерцо означує од 2000. року.

Шветови дзень гускох, означує ше од 1973. року у Мифлину у ЗАД же би ше спозорело же гуски загрожена файта зоз червеней лїстини защицених файтох птицох.