На нєшкайши дзень, 3. април

3. АПРИЛ – На нєшкайши дзень у НАТО бомбардованю звалєни Мост шлєбоди у Новим Садзе.

1948 – Народзел ше Нестор Пушкаш (Дюрдьов, 3. април 1948 – 4. децембер 2010), вокални солиста, музичар, руководитель оркестра у КУД Тарас Шевченко у Дюрдьове. Стредню машинску школу Нестор Пушкаш закончел у Новим Садзе, єден час жил и робел у Нємецкей, а од 1971. року, кед ше врацел до Дюрдьова, почал грац и шпивац у КУД Тарас Шевченко. Бул талантовани, та гоч самоуки музичар знал крашнє грац на тамбурки и на ґитари. Нестор Пушкаш умар 4. децембра 2010. року у Дюрдьове.

1948 – Отворени Югославянски драмски театер у Беоґрадзе зоз премиєру драми Ивана Цанкара Краль Бетайнови у режиї Бояна Ступици.

1999 – У НАТО бомбардованю Югославиї звалєни Мост шлєбоди у Новим Садзе. На мосце ше у хвильки кед ше звалєл одвивал транспорт, алє нїхто нє настрадал. Людзом, хтори ратунок нашли у Дунаю помогли рибаре на чамцох. Мост обновени после шейсц роки и до транспорту пущени у октобре 2005. року.

1999 – Авиони НАТО бомбардовали центер Беоґраду, у воздушних нападох на Союзну Републику Югославию. Потрафени будинки Републичного и Союзного министерства нукашнїх дїлох.

2003 – У Стразбуру державна заєднїца Сербия и Чарна Гора прията до Совиту Европи (СЕ). Република Сeрбия на основу одлуки Комитета министрох СЕ од 14. юния 2006. року, витворела континуитет членства у тей Орґанизациї и при конвенцийох СЕ