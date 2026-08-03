3. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень першираз емитовани радио-габи на Балканским полуострове.

1492 – Кристофер Колумбо рушел на ладї Санта Мария зоз шпанского побрежя Палос де ла Фронтера на перше путованє ґу заходу, на хторим пренашол Америку.

1778 – У Милану, у Италиї, отворена оперска хижа Скала.

1858 – Анґлийски виглєдовач Джон Спик пренашол озеро Виктория, жридло рики Нил.

1884 – Закончени гайзибански мост у Беоґрадзе на рики Сави, а мешац познєйше до транспорту пущена гайзибанска драга Земун – Беоґрад. Мост руйновани у обидвох шветових войнох и потим обнавяни.

1904 – Зоз Волуїци, брегу над Баром, першираз емитовани радио-габи на Балканским полуострове. Пущаню до роботи радио-телеґрафскей станїци присуствовали вецей тисячи госци зоз цалей Чарней Гори, медзи хторима були княз Никола и Ґулєлмо Маркони, єден з пренаходзачох телеґрафиї без дротох.

1958 – Америцка атомска подморнїца Наутилус перша прешла попод ляд Сиверного полу.

Нєшка ше означує Дзень ґереґох.