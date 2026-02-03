На нєшкайши дзень, 3. фебруар

3. ФЕБРУАР – На нєшкайши дзень основане Руске културно-уметнїцке дружтво Др Гавриїл Костельник у Кули.

1809 – Народзени нємецки композитор и дириґент Феликс Менделсон (Гамбурґ, 3. фебруар 1809 – Лайпциґ, 4. новембер 1847), у його опусу симфониї, концерти, ораториюми, кравирска и камерна музика.

1881 – Подписани контракт о вибудови гайзибанскей драги Беоґрад – Ниш, першей у Сербиї.

1901 – Народзел ше учитель Maксим Давосир (Тернополь, Україна, 3. фебруар 1901 – Нови Сад, новембер, 1976). У Крижевцох Maксим Давосир бул питомец конвикта, або школярского дому (интернату), школяр першей класи основней школи. После основного образованя, школованє предлужел у Заґребе, дзе ходзел до учительскей препарандиї хтору 1919. року закончел у Чаковцу. Перше роботне место було му у Жумберку, а по одслуженю воєного року у Сараєве и Осиєку приходзи до Бачки, до Силбашу, а потим у Дюрдьове достал стаємну роботу учителя. У Дюрдьове жил и робел 24 роки. Людзе у валалє го волали мадїстер, а школяре пан учитель. Учитель Максим Давосир умар у новембре 1976. року у Новим Садзе, поховани є на теметове у Петроварадину.

Фамелия Давосир, учитель Максим стої у стредку

1906 – Писатель Лєв Толстой постал член Сербскей кральовскей академиї.

1919 – У Паризу отримана перша схадзка Дружтва народох, 9 днї по снованю тей шветовей орґанизациї.

1986 – Отримана Сновательна скупштина на хторей основане Руске културно-уметнїцке дружтво Др Гавриїл Костельник у Кули. Руске културно-уметнїцке дружтво Др Гавриїл Костельник формоване з цильом розвою и очуваня националней култури и идентитета Руснацох у Кули. У першим руководстве РКУД Др Гавриїл Костельник були: управнїца Гелена Стойков, секретар Янко Такач, а до Управного одбору Дружтва вибрани Марика Барат, Йоаким Бики, Юлиян Чакан, Яков Чижмар, Желько Чордаш, Томислав Грубеня, Мирон Гудак, Юлиян Сабо, Терезия Сератлич, Еуфемия Свирац, Йовґен Сабадош, Йоаким Рамач, Янко Лазор и Мелания Маґоч. За предсидателя Надпатраюцого одбору вибрани Владо Бучко.

1986 – Основани студио за анимацию як самостойна компания Пиксар (Pixar) зоз шедзиском у Емервилу, Калифорния.

Нєшка ше означує Медзинародни дзень златних ретриверох.