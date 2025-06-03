На нєшкайши дзень, 3. юний

3. ЮНИЙ – На нєшкайши дзень народзел ше Микола Сеґеди, нєшка и Шветови дзень бициґлох.

1926 – Народзел ше Владимир Копчански, просвитни роботнїк, културни дїяч, ґлумец и режисер аматер. Робел у Дюрдьове, Вербаше и Ґосподїнцох.

1927 – Народзел ше Микола Сеґеди (Дюрдьов, 3. юлий 1927 – Дюрдьов, 8. фебруар 1988), учитель, новинар, писатель-гумориста, просвитни роботнїк, новинар, ґлумец и режисер аматер. Микола Сеґеди основну школу у Дюрдьове, а до ґимназиї ходзел у Бечею, и Новим Садзе. До пивцоучительскей школи ходзел у Ужгородзе, врацел ше дому кед почала Друга шветова война. После войни закончел за учителя у Сримских Карловцох. Бул учитель у Руским Керестуре, Коцуре, Дюрдьове, Новим Орахове и Мошорину. У Новим Садзе у НВП Руске слово, 1969. року почал робиц як новинар у Пионирскей заградки. Писал драмски слички, найпознатша Мижо путує на Мешац, и гуморески Кооперант Федор, хториласовани каждей другей нєдзелї на габох Радио Нового Саду, полни 14 роки. Бул член Управного або Вивершного одбору Фестивала култур Червена ружа як и Комисиї за Червене пупче и Комисиї за манифестацию Одгуки з ровнїни. Микола Сеґеди бул член Дружтва за руски язик, литературу и културу од 1974. року. Умар 8. фебруара 1988. року у Дюрдьове.

1968 – У Беоґрадзе вибухли студентски демонстрациї, найвекши у Югославиї по Другей шветовей войни, чия причина бул огромни розкрок медзи стварносцу – вше векшим социялним розпасмованьом и оддальованьом од прокламованих идеалох – и урядову пропаґанду о социялней правди и водзацей улоги роботнїцкей класи у дружтве. Демонстрациї милиция розогнала з бруталну силу, а седмого дня протестох югославянски предсидатель Йосип Броз Тито явно потримал векшину студентских вимогох и обецал швидке вишлїдзованє после хторого буду карани виновнїки за насилство. Нїяке вишлїдзованє, медзитим, нє водзене.

2006 – Скупштина Чарней Гори преглашела нєзависносц и од теди урядово престала постояц Сербия и Чарна Гора.

Нєшка Шветови дзень бициґлох. Преглашела го Ґенерална скупштина Зєдинєних нацийох у априлу 2018, року. Резолуция о Шветовим дню бициґлох препознава єдинсвеносц, длуговичносц и всестраносц бициґли, хтора уж два вики єдноставне, доступне, сиґурне и еколоґийно отримовне средство за превоженє.