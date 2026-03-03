На нєшкайши дзень, 3. марец

3. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень народзела ше др Евґения Барич.

1847 – Народзени науковец Александер Ґреєм Бел (Единбурґ, Шкотска, 3. марец 1847 – Бадек, Канада, 2. авґуст 1922) пренаходзач телефона и снователь телефонскей компаниї Бел.

1915 – Основани Национални совитодавни одбор за аеронаутику – НАЦА, предходнїк НАСИ. Медзи першима 12 членами бул и Михайло Пупин.

1923 – Вишло перше число часописа Тайм (Time), америцкого маґазина хтори провадзи шветово теми зоз политики, науки и дружтва.

1943 – Народзела ше др Евґения Барич, дзивоцке Горняк (Шид, 3. марец 1943 – Заґреб, 9. фебруар 1999), професорка, линґвиста. Др Евґения Барич до основней школи ходзела у Шидзе, ґимназию закончела у Винковцох, а Филозофски факултет, ґрупа за югославянски язики и литературу у Заґребе. По законченю студийох робела як професорка у школи за обще образованє одроснутих у Заґребе, а першу свою наукову роботу з тей обласци обявела 1971. року. Истого року прешла робиц до Институту за горватски язик и язикословє. Участвовала на вецей наукових конференцийох у жеми и иножемстве, а сообщенє на тему „Руски язик ошвицени зоз призначками заходнославянских и восточнославянских язикох” пречитала по руски на Дзевятим медзинародним конґресу линґвистох у Києве 1983. року. Др Евґения Барич авторка публикациї „Руски язик у розщипеню медзи прешлосцу и терашньосцу” (Rusinski jezik u procjepu prošlosti i sadašnjosti), хтору видал Институт за горватски язик и язикословє 2007. року. Евґения Баричова маґистрировала 1978, а докторовала 1996. року, була член Дружтва за руски язик, литературу и културу од 1976. року и членїца Мемориялного одбору Микола М. Кочиш. Умарла 9. фебруара у Заґребе, а похована є на Городским теметове у Винковцох 12. фебруара 1999. року.