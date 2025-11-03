На нєшкайши дзень, 3. новембер

3. НОВЕМБЕР – Нєшка Шветови дзень чистого воздуху.
1493 – Моряк Кристофер Колумбо пренашол острово Доминика у Малих Антилох.
1534 – Анґлийски парламент припознал церковну власц кральови Генрийови Осмому, хтори з тим после розходу зоз римокатолїцку церкву постал поглавар анґликанскей церкви.
1801 – Народзел ше композитор Винченцо Белини (Катания, 3. новембер 1801 – Париз, Французка, 23. септембер 1835).
1921 – Народзел ше ґлумец Чарлс Денис Бучински, познатши як Чарлс Бронсон (Еренфелд, Пенсилвания, ЗАД, 3. новембер 1921 – Браунсвил, 30. авґуст 2003).
1957 – Совєтски союз лансирал Спутнїк 2, перши сателит зоз живим єством, у хторим була сука Лайка.
Нєшка Шветови дзень чистого воздуху.