На нєшкайши дзень, 3. октобер

3. ОКТОБЕР – На нєшкайши дзень прилапене же S-O-S медзинародни сиґнал за помоц.

1906 – На радио конференциї у Берлину прилапени Ес-О-Ес як медзинародни сиґнал за помоц. Найчастейше ше толкує як скраценє анґлийских словох Save Our Souls, односно, Виратуйце нашо души, лєбо Ратунок за нашо души.

1929 – Назва Кральовина Сербох, Горватох и Словенцох пременєна на Кральовина Югославия.

1974 – Народзел ше др Александар Павлович (Вербас, 3. октобер 1974 – Нови Сад, 22. юлий 2025). У Новим Садзе oдроснул и закончел основну и штредню школу. Провадзаци крочаї своїх родичох, хтори обидвойо математичаре и сам закончел математику на Природно-математичним факултету. На факултету почал робиц як асистент, а после одбранєного докторату здобул и титулу доцента. Попри роботи на факултету, робел и у Ґимназиї „Йован Йованович Змай” у Новим Садзе. Бул активни член Атлетского клуба „Фрушка гора” и витирвало ше змагал у бежаню. Професор Павлович сотрудзовал зоз Заводом за културу войводянских Руснацох, окреме на правеню и обдумованю дружтвеного бависка Локатор о насельованю пустари Руски Керестур.