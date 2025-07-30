30. ЮЛИЙ – Нєшка Шветови дзень борби процив тарґовини з людзми и Медзинародни дзень приятельства.

1511 – Народзел ше италиянски маляр и архитекта Дьордьо Вазари (Арецо, 30. юлий 1511 – Фиренца, Италия, 27. юний 1574).

1818 – Народзела ше писателька Емили Бронте (Торнтон, Зєдинєне Кральовство, 30. юлий 1818 – Гаворт, ЗК, 19. децембер 1848).

1863 – Народзел ше Генри Форд (Спринґвелс Тауншип, ЗАД, 30. юлий 1863 – Дирборн, ЗАД, 7. април 1947), бул америцки поднїматель и снователь Форд Мотор Компаниї.

1930 – Уруґвай на Шветовим першенстве у Монтевидеу постал перши шветови шампион у фодбалу. У финалу бавели Уруґвай и Арґентина, а резултат бул 4:2.

1935 – У Велькей Британиї обявена перша кишенкова кнїжка по идеї Алена Лейна – направиц кнїжку хтора будзе мац цену як 10 циґаретли. Перша кнїжка була „Ариєл”, биоґрафски роман Андреа Мороа.

1938 – Народзел ше композитор сучасней музики Зоран Христич (Беоґрад, 30. юлий 1938 – Беоґрад, 12. новембер 2019). Бул уметнїцки директор и селектор фестивалох БЕМУС и Мокраньцово днї. Робел у обласци сценскей, филмскей и театралней музики.

Медзинародни дзень приятельства (Friendship Day), установела Ґенерална скупштина Зєдинєних нацийох 2011. року.

Шветови дзень борби процив тарґовини з людзми (World Day Against Human Trafficking). Дзень устанoвени зоз резолуцию Ґенералней скупштини Зєдинєних нацийох у новембре 2013. року.