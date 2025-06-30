30. ЮНИЙ – Нєшка Медзинародни дзень астероидох.

1859 – Чарлс Блондин пред 25 тисячи патрачами прешол зоз ЗАД до Канади по штранґу розопятим над Нияґаровима водопадами.

1905 – Алберт Айнштайн обявел статю о електродинамики гомбацих целох у хторей представел окремну релативносц.

1963 – Кардинал Дьовани Батиста Монтини устолїчени як папа Павло Шести, чий понтификат означени зоз запровадзованьом идеї о помиреню з другима християнскима церквами.

2001 – Югославянска ґлумица Тияна Кондич достала Златну арену за найлєпшу женску улогу на филмским фестивалу у Пули у Горватскей, за филм Наташа. То було перше участвованє филма зоз Союзней Републики Югославиї на тим фестивалу после розпаду бувшей Югославиї.

Нєшка ше означує Медзинародни дзень астероидох. Зединєни нациї тот дзень преглашели 2014. року як здогадованє на Тунґуску експлозию хтора ше случела 30. юния 1908. року, кед ше збили астероиди у восточносибирскей тайґи.