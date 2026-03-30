30. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень народзeни керамичар Владимир Колєсар.

1746 – Народзел ше маляр Франсиско Хосе де Ґоя и Лусиентес (Фуендетодос, 30. марец 1746 – Бордо, Французка, 16. април 1828)

1842 – У гирурґскей интервенциї лїкар Крофорд Лонґ першираз похасновал етер як анестетик у шпиталю у городзе Джеферсон у ЗАД.

1853 – Народзел ше голандски маляр Винсент ван Ґоґ (Зиндент, Голандия, 30. мерец 1853 – Овер сир Оаз, Французка, 29. юлий 1890), єден з найориґиналнєйших и найтемпераментнєйших у историї малярства.

1894 – Народзел ше конструктор авионох Серґей Владимирович Илюшин (Дилялево, Русия, 30. мерец 1894 – Москва. 9. фебруар 1977), котри за три децениї конструовал вецей як 50 типи авионох.

1930 – Народзел ше академски маляр, керамичар Владимир Колєсар (Беґейци, 30. марец 1930 – Нови Сад, 2. новембер 1981). Владимир Колєсар закончел основну школу 1941. року у Беґейцох, а попри сербского, добре научел и по румунски. У Зренянину положел три класи нїзшей ґимназиї. Фамелия ше преселєла до Нового Саду, дзе закончел стредню, а потим и Висшу педаґоґийну школу. Студиї подобовей уметносци уписал на беоґрадскей Подобовей академиї (класа професора Ивана Табаковича). Робел як наставнїк подобовей култури и математики у Коцуре, Вербаше, Бечею и Новим Садзе. Єден час робел як реставратор церковних иконох у Австриї, потим у Швайцарскей, же би ше найдлужей затримал у Шведскей як керамични дизайнер. Кед ше врацел зоз Шведскей Колєсар бул илустратор виданьох НВУ Руске слово у Новим Садзе, а потим прешол до подприємства Ґрафика дзе робел як дизайнер. Владимир Колєсар умар у Новим Садзе, 2. новембра 1981. року.

1939 – Обявени стрип у хторим ше першираз зявює Бетмен.

1973 – Зоз главней гайзибанскей станїци у Беоґрадзе випровадзена остатня композиция з локомотиву на парни погон.