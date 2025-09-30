На нєшкайши дзень, 30. септембер

30. СЕПТЕМБЕР – На нєшкайши дзень Фодбалски клуб Русин преславел 100-рочнїцу.

1846 – Америцки зубар Вилиям Мортон (Чарлтон, ЗАД, 9. авґуст 1819 – Нюйорк, 15. юлий 1868), перши похасновал анестезию, етер, при цаганю зуба.

1876 – Народзел шe писатель, театрални критичар и дипломата Милан Ракич (Беоґрад, 30. септембер 1876 – Заґреб, 30. юний 1938).

1882. – Народзел шe физичар Ганс Вилгелм Ґайґер (Нойштат, Нємецка, 30. септембер 1882 – Потсдам, Нємецка, 24. септембер 1945), хтори видумал апарат за меранє радиоактивносци – Ґайґеров чишляч.

2023 – Фодбалски клуб Русин у Руским Керестуре преславел ювилейни 100 роки од снованя. Преслава мала два сеґменти: културни и спортски. Културна часц подрозумйовала отверанє вистави фотоґрафийох, промоцию моноґрафиї и шветочну Скупштину клуба у Доме култури, док у спортскей часци на Ярашу отримани даскельо фодбалски стретнуца, од Русинових наймладших пионирох по старших ветеранох. Процивнїк бул вични ривал – коцурска Искра.

2023 – Отримана промоция кнїжки о Фодбалскому клубу Русин и других секцийох спортского дружтва: 100-рочнїца Фодбалского клубу „Русинˮ (1923–2023) – 13 секциї спортского дружтва у словох и фотоґрафийох, у виданю Туристичного здруженя Руски Керестур, Месней заєднїци Руски Керестур и Новинско-видавательней установи Руске слово Нови Сад.