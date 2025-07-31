На нєшкайши дзень, 31. юлий

31. ЮЛИЙ – На нєшайши дзень народзена Мелания Микеш.

1489 – Моряк Кристофер Колумбо, на трецим путованю до Нового швета, пренашол острово хторе наволал Тринидад.

1924 – Народзела ше линґвисткиня, иноваторка у науки о язику др Мелания Микеш (Нови Сад, 31. юлий 1924 – Нови Сад, 1. фебруар 2007). Зачатнїца є психолинґвистики у Войводини – перша докторовала з тей обласци на Филозофским факултету у Новим Садзе, 1964. року. Виучовала процеси ученя язика при вецейязичних дзецох и ученє странских язикох. Робела як порядна професорка на Институту за гунґаролоґию на Филозофским факултету у Новим Садзе. Резултати єй виглєдованьох на терену Войводини вихасновани у шветовей психолинґвистики и социолинґвистики прецо була вибрана за члена Европскей академиї наукох и уметносцох зоз шедзиском у Салцбурґу. Була предсидателька Дружтва за применєну линґвистику Югославиї од снованя 1973. року. Була и член Дружтва за руски язик и литературу, водзела вецей проєкти коло чуваня и унапредзованя язика дружтвеного стредку и сербско-рускей двоязичносци при предшколских дзецох и стредньошколскей младежи. Роботи єй обявйовани у часописох „Studia Ruthenica”, „Шветлосц”, у Руским календаре и приручнїку „Нашо пупчата”. До пензиї пошла 1989. року.

1964 – Америцка вселенска ладя без людства Ренджер 7 емитовала перши знїмки цмого боку Мешаца.

1991 – Предсидателє Совєтского Союзу и ЗАД Михаил Ґорбачов и Джордж Буш подписали спорозуменє о огранїченю нуклеарного оружия велького досягу.