На нєшкайши дзень, 31. марец

31. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень отворена Айфелова турня у Паризу.
1596 – Народзел ше Рене Декарт (Ла Ей, Французка, 31. марец 1596 – Стокхолм, 11. фебруар 1650).
1876 – Народзел ше сербски писатель Борисав Станкович (Вранє, 31. марец 1876 – Беоґрад, 22. октобер 1927), писал приповедки, романи и драми.
1889 – Отворена Айфелова турня, теди найвисши будинок на швеце, чия 300 метери висока челїчна конструкция постала єдна з главних знаменїтосцох Париза. Турню, хтора направена з нагоди Шветовей вистави, конструовал французки инжинєр Александар Ґистав Айфел.
1904 – Народзени маляр и ґрафичар, Дьордє Андреєвич Кун (Вроцлав, Польска, 31. марец 1904 – Беоґрад, 17. януар 1964), член Сербскей академиї наукох.
1969 – Означує ше Дзень установи Предшколскей установи Бамби у Кули.