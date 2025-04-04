На нєшкайши дзень, 4. април

4. АПРИЛ – На нєшкайши дзень основани Микрософт.

1825 – У Новим Садзе народзени сербски науковец Дюра Даничич (Нови Сад, 4. април 1825 – Заґреб, 17. новембер 1882), бул сербски филолоґ, лексикоґраф и прекладатель).

1850 – Основани город Лас Веґас.

1887 – Народзел ше Никола Танурджич (Стари Бечей, 4. април 1887 – Нови Сад, 1969), бул тарґовец, задужбинар и добротвор. Танурджич бул добротвор Матици сербскей, а помагал Соколску младеж и Новосадску тарґовецку младеж. Новосадянє го паметаю по дїловно-квартельним будинку Танурдїчовей палати, хтора збудована по проєкту Дьордя Табаковича, а находзи ше у центре на улїцох Змай Йововей, Модени и Илиї Оґняновича. Будованє почало 1933. року, а будинок закончени 1941. року, окрем квартельох у будинку бул биоскоп Рекс, готел и дутяни.

1949 – У Вашинґтону основани Сиверноатлантски воєни пакт, з хторим створена моцна воєнополитична формация заходних союзнїкох.

1975 – Бил Ґейтс и Пол Ален основали Микрософт.