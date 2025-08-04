На нєшкайши дзень, 4. авґуст

4. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень народзел ше ґлумец Яков Салак.

1859 – Народзел ше писатель Кнут Хамсун (Лом, Опланд, Норвежка, 4. авґуст 1859 – Ґримстад, 19. фебруар 1952), добитнїк Нобеловей награди за литературу 1920. року.

1901 – Народзел ше Луис Даниєл Армстронґ (Ню Орлеанс, ЗАД, 4. авґуст 1901 – Нюйорк, ЗАД, 6. юлий 1971), познати ял Луй Сачмо Армстронґ, америцки джез музичар.

1947 – Народзел ше Яков Салак (Руски Керестур, 4 авґуст 1947 – Зеница, 4. марец 1994), бул професийни ґлумец. Основну школу закончел у Руским Керестуре, а стредню електротехнїчну у Новим Садзе. Студирал, потим на Висшей управней школи, а у другей половки 60-тих рокох Яков Салак ше уписал на Драмски студио у Новим Садзе. Перши анґажман му бул у Вершцу, а вец ше зоз фамелию преселєли до Зеници дзе постал член тамтейшого Народного театру. Наступал на сцени Стерийового позоря и бавел у вецей ТВ-драмох на малим екрану. Писнї му обявйовани у Литературним слове, наступел на Струнох шерца, а бул и рецитатор. На його поетски текст Яким Сивч компоновал шпиванку Грайце, гудаци!. Яков Салак поховани 5. марца 1994. року на теметове Прашнице у Зеници.

Нєшка Шветови дзень совох.