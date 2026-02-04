На нєшкайши дзень, 4. фебруар

4. ФЕБРУАР – На нєшкайши дзень народзелa ше проф. др Надежда Ружич.

1930 – Народзел ше академик Борислав Пекич (Подґорица, 4. фебруар 1930 – Лондон, 2. юлий 1992), бул сценариста и єден з найвекших писательох у сербскей литератури.

проф. др Надежда Ружич

1940 – Народзела ше проф. др Надежда Ружич, дзивоцке Кочиш, (Нови Сад, 4. фебруар 1940 – Нови Сад, 3. януар 2002), технолоґ-енолоґ, професор Универзитета. Проф. др Надежда Ружич у Новим Садзе, закончела основну школу и ґимназию (1959), а дипломовала на Технолоґийним факултету, поживови напрям, технолоґию вина (1963). Маґистерску роботу одбранєла 1970, а докторат 1975. За асистента на Техонолоґийним факултету вибрана є 1964, за доцента 1976, позарядови професор постала 1982, а порядни професор 1988. року. Руководзела з Катедру за технолоґию вина. Продекан за наставу була 1981–1983, а у двох мандатох проректор Универзитета за наставу (1987–1991). Була у Риме на фаховим усовершованю у обласци енолоґиї (1963) и на студийним пребуваню у Чехословацкей, Австриї, Французкей и Италиї. На длужносци секретара СИЗ за образованє кадрох технїчних и польопривредних фахох у Войводини була 1983–1987 и була член Союзного координацийного одбору за медзинародне културно-просвитне и технїчне сотруднїцтво (1985–1989). Авторка є седем наукових проєктох и технолоґийних ришеньох и авторка новей сорти виновей лози. Обявела два моноґрафиї и єден учебнїк. Ношителька є Повелї городу Нового Саду (1980) и добитнїца повельох зоз златну медалю Универзитета (1991) и Технолоґийного факултету (1999). Др Надежда Ружич умарла 3. януара 2002. року у Новим Садзе.

2003 – Обидва ради югославянского парламента вигласали Уставну повелю и Закон о єй запровадзованю, зоз чим престала исновац Союзна Република Югославия. Нова держава наволана Державна заєднїца Сербия и Чарна Гора (ДЗСЦҐ) и тирвала од 4. фебруара 2003. року по 5. юний 2006. року, понеже 3. юния 2006. року, парламент Чарней Гори преглашел нєзависносц.

2004 – Штирме студенти зоз Гарварду основали интернетску дружтвену мрежу Фейсбук зоз своєй хижи у студентским дому.

Нєшка Медзинародни дзень борби процив рака (World Cancer Day). Основани є на инициятиву Шветовей здравственей орґанизациї и Медзинародного здруженя за борбу процив рака.