На нєшкайши дзень, 4. юлий

4. ЮЛИЙ – На нєшкайши дзень народзела ше професорка историї, поетеса и дружтвена активистка Мелания Боянович.

1631 – У Паризу отворена аґенция за обезпечованє роботи, перша така у швеце.

1776 – На Континенталним конґресу у Филаделфиї подписана америцка Декларация о нєзависносци. Тот дзень ше у ЗАД слави як Дзень нєзависносци.

1807 – Народзел ше италиянски револуционер Дюзепе Ґарибалди (Ница, Французка, 4. юлуй 1807 – Капрера, Италия, 2. юний 1882), вожд руху за нєзависносц и зєдинєнє Италиї.

1848 – Обявени Комунистични манифест Карла Маркса и Фридриха Енґелса.

1956 – Народзена професорка историї, поетеса и дружтвена активистка Мелания Боянович (Коцур, 4. юлий 1956 – Зомбор, 27. децембер 2021). Бояновичова у Коцуре закончела основну школу, штредньошколске образованє здобула як школярка першей ґенерациї рускей ґимназиї у Руским Керестуре, а школованє предлужела на Филозофским факултету у Новим Садзе на Оддзелєню за историю. Робела у рускокерестурскей школи, дзе попри историї викладала и марксизем, лоґику, филозофию, социолоґию и латински язик, а после цалого роботного вику у настави, пензионовала ше 2018. року. Занїмала ше и зоз виглєдованьом фамелийного родослову, написала наукову роботу хтора обявена у Зборнїку о Гавриїлови Костельникови у виданю Националного факултету у Львове и Новосадского универзитету. Була дописнїк Заводу за учебнїки, рецензентка учебнїкох и Националного додатку за историю на руским язику. Була член Союзу писательох Сербиї, Союзу писательох Матици Сербскей и вецей поетских здруженьох. Добитнїца є и припознаня Юлиян Надь од Рускей матки за 2018. рок. Активна була у Еколоґийним здруженю Желєни персцень, у школи водзела даскельо секциї, водзела школски Лїтопис скорей диґитализованя, ушорйовала скромну музейну поставку и виставу у школским голу, алє була и орґанизаторка секциї за квецарство. Умарла у зомборским шпиталю 27. децембра 2021. року.