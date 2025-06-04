На нєшкайши дзень, 4. юний

4. ЮНИЙ – На нєшкайши дзень першираз отримани Стретнуца руских школох.

1917 – Першираз додзелєна Пулицерова награда (Pulitzer Prize). Награду ше додзелює за найвекши доприношеня у новинарстве, литератури и компонованю музики, а додзелює ю Универзитет Колумбия зоз Нюйорку. Мадярско-америцки новинар и видавач Джозеф Пулицер установел награду кед цали свой маєток до нашлїдства охабел Универзитету Колумбия.

1994 – Першираз отримани Стретнуца руских школох у Бачинцох (Општина Шид, Срим). Стрeтнуца иницировали: Ирина Папуґа и Василь Мудри, члени Дружтва за руски язик, литературу и културу и Мирослав Бульчик, наставнїк зоз Шиду хтори теди, 1993/1994. школского року, орґанизовал годзини руского язика у Шидзе и Бачинцох. На пeршим стретнуцу, попри школярох зоз Бачинцох и Шиду и їх родичох, перши госци були школяре зоз Нового Саду и Вербасу зоз своїма наставнїцами Славку Сабадош и Славицу Мали. У роботней часци стретнуца участвовали и просвитни роботнїки – учителє хтори скорейших рокох отримовали наставу руского язика у сримских местох: Мелания и Василь Мудри, Славка Рогаль и Ксения Саламон зоз Шиду и Мария Ракич зоз Бачинцох, як и Никола Кнежевичи Вукадин Божович, теди директоре основних школох у Шидзе.