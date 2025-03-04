На нєшкайши дзень, 4. марец

4. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень народзел ше наставнїк музики и композитор Юлин Бучко.

1678 – Народзел ше виолински виртуоз Антонио Вивалди (Венеция, Италия, 4. марец 1678 – Беч, Австрия, 28. юлий 1741) бул италиянски священїк и композитор з периоду барока, а його музициранє одушевйовало сучаснїкох зоз позарядову технїку и импровизацию.

1877 – Емил Берлинер видумал микрофон.

1945 – У Беоґрадзе основане спортске здруженє Червена гвизда.

1958 – Народзел ше Юлин Бучко (Миклошевци, Горватска 4. марец 1958 – Вуковар, 13. фебруар 2011), наставнїк у музичней школи, музични редактор у радию, роботнїк у култури и композитор. Юлин Бучко закончел основну школу у Миклошевцох, а штредню польопривредну закончел у Илоку. Любов ґу музики була моцна, та ше уписал до Висшей музичней школи у Осєку. Робел як наставнїк музики у музичней школи при Културним центру у Вуковаре. Компоновал на тексти Дюри Папгаргая и на тексти своєй шестри Агнети Бучко-Папгаргаї, а опробовал ше и на текстох Мирона Колошняя и Олени Фейса, а композициї виводзени на наших руских фестивалох. Умар у Вуковаре 13. фебруара, а поховани є 15. фебруара 2011. року у Миклошевцох.