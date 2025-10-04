На нєшкайши дзень, 4. октобер

4. ОКТОБЕР – Нєшка Медзинародни дзень животиньох.

1582 – Штварти октобер означени як остатнї дзень Юлиянского календара у тедишнєй папскей держави, у Шпаниї и Портуґалу. Грегориянски календар ше почало запровадзовац шлїдуюцого дня зоз датумом 15. октобер, а пошвидко го прилапели и други католїцки держави. Кральовина Сербох, Горватох и Словенцох прилапела тот календар 31. януара 1918. року.

1944 – Розпущени концентрацийни лаґер на Банїци у Беоґрадзе, хтори нємецки окупацийни власци основали у юнию 1941.

1945 – Основани фодбалски клуб Партизан.

Медзинародни дзень животиньох (World Animal Day) означує ше од 1931. року и пошвецени є правом животиньох и очуваню животиньского биодиверзитету. У Фиренци одлучене же ше Шветови дзень защити животиньох будзе означовац 4. октобра на дзень святого Франї Асишского, защитнїка животиньох. Орґанизациї за защиту животиньох и азили орґанизую едукативни роботнї, збераю донациї и орґанизую рижни активносци. Зєдинєни нациї прокламовали Общу декларацию о защити животиньох 1977. року.