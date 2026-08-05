На нєшкайши дзень, 5. авґуст

5. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень ше народзели писатель прозаист Евґений М. Кочиш, о. Силвестер Саламон и Владимир Паланчанин.

1850 – Народзени писатель Анри Рене Албер Ґи де Мопасан (Турвил сир Арке, Французка, 5. авґуст 1850 – Париз, Французка, 6. юлий 1893), писал приповедки и романи.

Евґений М. Кочиш

1910 – Народзел ше писатель прозаист Евґений М. Кочиш (Дюрдьов, 5. авґуст 1910 – Сримски Карловци, 23. януар 1984). Основну школу закончел у Дюрдьове и нїзшу ґимназию. До Нового Саду ше преселєл 1935. року, а 1937. є меновани за редактора новинох „Русска заря”, хтори видавал Културно-национални союз югославянских Русинох у Новим Садзе, у Друкарнї „Ивкович” робел як коректор од 1939–1941, а вец ше преселєл до Коцура и робел як землєдїлец. У авґусту 1944. року окупаторски власци го гарештую и одводза на примушуюцу роботу до лаґру у Нємецкей. После капитулациї Евґений М. Кочиш робел на рижних политичних функцийох и службовал у вецей подприємствох и установох як службенїк у рахунководстве. У рускей литератури ше зявел 1929. року у Руских новинох, и новинох Заря, од 1952. року постава стаємни сотруднїк часопису Шветлосц и Руских народних календарох. До пензиї пошол 1970. року и преселєл ше до Сримских Карловцох дзе ше упокоєл 23. януара 1984. року, поховани є у Новим Садзе.

1912 – Народзел пе священїк, поет, приповедач, есеїст и литературни критичар Силвестер Саламон (Беркасово, Шид, 5. авґуст 1912 – Барбенк, ЗАД, 21. януара 1988). До основней школи ходзел у Шидзе и Беркасове, а Гражданску школу закончел у Шидзе. Школованє предлужел у Другей класичней ґимназиї, а богословски студиї започал у Львове, закончел у Заґребе 1937. року. Як священїк службовал у Ґосподїнцох, Каменици при Баня Луки, Козарцу при Прняворе, а потим у Беркасове по одход до ЗАД 1953. року дзе о. Силвестер Саламон остал по одход до пензиї. Остатнї дзешец роки живота препровадзел у Лос Андєлесу. Отец Силвестер Саламон бул стаємни сотруднїк Руских новинох и Руских календарох. У ЗАД о. Силвестер Саламон сам видавал власни литературни твори на руским, українским и анґлийским язику, потим у периодзе од 1965. року сотрудзовал зоз редакцию часописа Шветлосц. НВУ Руске слово му обявело у двох томох вибрани твори. Умар 21. януара 1988. року у Барбенку (Калифорния), поховани є у Лос Андєлесу 25. януара.

Владимир Паланчанин

1953 – Народзел ше професор, новинар, редактор, културни дїяч Владимир Паланчанин (Дюрдьов, 5. авґуст 1953 – Нови Сад, 11. децембер 2010). У Вербаше закончел основну школу и ґимназию, математични напрям. Филозофски факулте, класичну филозофию, закончел у Беоґрадзе. Робел як професор у Ґимназиї Жарко Зренянин Вербас, оддзелєне у Руским Керестуре, а предлужел и кед тото оддзелєне постало Стредня школа Петро Кузмяк. Од 1981. Владимир Паланчанин робел у Рускей редакциї Радио Нового Саду як новинар, пошвидко постал помоцнїк главного редактора, а потим и одвичательни редактор. Зоз тей функциї прешол на длужносц маркетинґ менаджера РТНС, а 2005. року пребера длужносц директора Новинско-видавательней установи Руске слово. Єден є зоз иницияторох порушованя фестивала Ружова заградка, аґенциї Рутенпрес, Новинарскей асоцияциї Руснацох НАР. Нєсподзивано умар у Новим Садзе, 11 децембра 2010. року, поховани є 12. децембра на новосадским теметове.