На нєшкайши дзень, 5. фебруар

5. ФЕБРУАР – На нєшкайши дзень ше народзела апатикарка Єлена Солонар.

1814 – У Бечу обявена Мала простонародна славеносербска песмарица Вука Караджича, хтора означела початок упознаваня Европи зоз сербску народну поезию.

1887 – У миланскей Скали першираз виведзена Вердийова опера Отело.

Єлена Солонар

1900 – Народзена апатикарка, писателька, поетеса Єлена Солонар, дзивоцке презвиско єй було Поливка (Скеуш, Румуния, 5. фебруар 1900 – Руски Керестур, 28. май 1982). У Новим Садзе Єлена Солонар закончела штири класи гражданскей школи, а у Коложваре пияту. Дипломовала 1923. року на Фармацийним факултету у Сеґедину. Перше роботне место було єй Стари Футоґ, а потим Беоґрад. У Руским Керестуре апатикарка Єлена Солонар отворела апатику 16. мая 1927. року и у нєй робела по одход до пензиї. Апатикарка Солонарова, у валалє отримовала серию преподаваньох о гиґиєни женох и дзецох, а тиж и за школярoх и младеж. Написи апатикарки Солонаровей обявйовани (медзи двома войнами) у рускей периодики. Писала о Ручней апатики, о тим як треба вариц хорим и слабим итд. Умарла у Руским Керестуре 28. мая 1982. року, дзе є и похована.

1924 – Першираз емитовани звучни сигнал Ґринвичного часу. Нєшка узвичаєни сиґнал „бип” за точни час емитовал ББЦ.

Означує ше Шветови дзень Нутели, хтори означую любителє популарней намазки зоз лїсковцох и чоколади. Toт дзень ше означує од 2007. року на инициятиву блоґерки Сари Росо. На нєшкайши дзень ше чераю рецепти, фотоґрафиї и порученя инспировани зоз Нутелу.