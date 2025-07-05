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На нєшкайши дзень, 5. юлий

автор Пририхтала: В. Вуячич
автор Пририхтала: В. Вуячич 16 Опатрене

5. ЮЛИЙ – На нєшкайши дзень народзела ше Клара Цеткин.

863 – Кирил и Мефтодий почали шириц християнство по Велькоморавскей князовини.

1857 – Народзела ше револуционерка Клара Цеткин (Видерау, Нємецка, 5. юлий 1857 – Архангелское при Москви, Русия, 20. юний 1933), єдна зоз сновательох женского медзинародного роботнїцкого руху у Комунистичней партиї Нємецкей, на єй предлог Осми марец преглашени за Медзинародни Дзень женох.

1879 – Народзел ше тенисер и политичар Двайт Дейвис (Сент Луис, ЗАД, 5. юлий 1879 – Вашинґтон, 28. новембер 1945), хтори 1900. року основал тениске змаганє нацийох Дейвис куп.

1880 – Народзел ше чески виолинист и композитор Ян Кубелик (Прага, Ческа, 5. юлий 1880 – Прага, 5. децембер 1940), хтори почал явно наступац кед му було лєм осем роки, а як композитор указал смисел за колорит. Його дїла америцка симфония у А молу, 6 концерти за гушлю и оркестер, кратши композициї за гушлю и клавир и други.

1946 – На модней ревиї у Паризу першираз представени бикини.

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