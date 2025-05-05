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На нєшкайши дзень, 5. май

автор Пририхтала: В. Вуячич
автор Пририхтала: В. Вуячич 41 Опатрене

5. МАЙ – На нєшкайши дзень народзени писатель Генрик Сєнкєвич.

1818 – Народзени нємецки филозоф Карл Гайнрих Маркс (Трир, Нємецка, 5. май 1818 – Лондон, Зєдинєне кральовство, 14. марец 1883), бул политични економиста, историчар, новинар, социолоґ, єден з найвекших критичарох капитализму и теоретичар модерного социялизма и комунизма

1846 – Народзел ше польски писатель Генрик Сєнкєвич (Вола Окжейска, Польска, 5. май 1846 – Вевей, Швайцарска, 15. новембер 1916), добитнїк є Нобеловей награди за цалосну литературу 1905. року, найпознатши його роман Quo vadis.

1883 – Народзел ше сербски композитор и музични писатель Петар Коньович (Чуруґ, 5. май 1883 – Беоґрад, 1. октобер 1970), бул ректор Музичней академиї у Беоґрадзе, член Сербскей академиї наукох и уметносцох и управнїк Музиколоґийного института.

1904 – На брегу Волуїца при Бару поставена перша радио-телеґрафска станїца Марконийовей системи на Балкану.

1949 – У Лондону основани Совит Европи (Council of Europe (CoE)), медзинародна орґанизация хторей циль потримовац людски права и демократию и владанє права у Европи. Шедзиско орґанизациї нєшка у Стразбуру.

2006 – Загашени РТС 3 и Радио 101.

Нєшка Медзинародни дзень бабицох. Установела го 1992. року Медзинародна конфедерация бабицох.

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