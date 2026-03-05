На нєшкайши дзень, 5. марец

5. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень ше народзел учитель Дюра Дудаш.

1832 – Друкована перша кнїжка у першей друкарнї обновеней Сербиї – Собор правди и науки Йована Стеїча. Друкарня купена у Русиї и до Беоґраду сцигла у маю 1831. року.

1901 – Народзел ше учитель Дюра Дудаш (Руски Керестур, 5. марец 1901 – Руски Керестур 1978). Основну школу закончел у Руским Керестуре, а школованє предлужел у Заґребе, дзе и матуровал у класичней ґимназиї. Учительску школу закончел у Осєку, а пре роботу часто бул премесцани, та так робел у Македониї, у Банату у Арадцу у Беркасове и Коцуре, у Ивановцу при Панчеве. Учитель Дюра Дудаш 1930. року пришол до Руского Керестура дзе робел у просвити аж по пензию 1959. року. Попри роботи, писал до Руских новинох и до Нашей заградки, обявйовал свойо роботи и писнї за руских школярох, участвовал у дружтвеним живоце валала, помагал зоз порадами парастом, робел як секретар, у тедишнєй Землєдїлскей задруґи Кооператива. Занїмал ше зоз овоцарством, та у Старей школи, дзе мал квартель, подзвигнул мали овоцнїк. До пензиї пошол 1959. року, умар 1978. року и поховани є на керестурским теметове.

1970 – Ступел на моц контракт о нєширеню нуклеарного оружия хтори подписали 45 жеми.

1985 – Формовани ОФК Бикич, главни иницияторе були Стеван Бобаль и представителє тедишнєй младежи Мирослав Сокол, Ивица Болдиш и Ратко Сокол. Окрем нїх, важну улогу мали и Бошко Цветинович, Кирил Гнатко, Янко Гнатко, Звонко Романяк, Емил Дупаль, Славко Дупаль и Яким Сивч. Клуб ше нєшка змага у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход.

Нєшка Шветови дзень енерґетскей ефикасносци.