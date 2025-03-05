На нєшкайши дзень, 5. марец

5. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень народзел ше учитель Дюра Дудаш.

1832 – Друкована перша кнїжка у першей друкарнї обновеней Сербиї – „Собор правди и науки” Йована Стеїча.

1901 – Народзел ше учитель Дюра Дудаш (Руски Керестур, 5. марец 1901 – Руски Керестур 1978). Основну школу закончел у Руским Керестуре, а школованє предлужел у Заґребе, дзе и матуровал у класичней ґимназиї. Учительску школу закончел у Осиєку, а пре роботу часто бул премесцани, та так робел у Македониї, у Банату у Арадцу у Беркасове и Коцуре, у Ивановцу при Панчеве. Учитель Дюра Дудаш 1930. року приходзи до Руского Керестура дзе робел у просвити аж по пензию 1959. року. Попри роботи, писал до Руских новинох и до Нашей заградки дзе обявйовал свойо роботи и писнї за руских школярох, участвовал у дружтвеним живоце валала, помагал зоз порадами парастох, та робел як секретар, у тедишнєй Землєдїлскей задруґи Кооператива. У шлєбодним чаше ше занїмал з овоцарством та свойочасово у Старей школи, дзе мал квартель, подзвигнул мали овоцнїк. До пензиї пошол 1959. року умар 1978. року, поховани є на теметове у Руским Керестуре.

Нєшка Шветови дзень енерґетскей ефикасносци.