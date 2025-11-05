На нєшкайши дзень, 5. новембер

5. НОВЕМБЕР – На нєшкайши дзень народзел ше учитель Михайло Варґа.

1909 – Народзела ше малярка Милена Павлович Барили (Пожаревац, 5. новембер 1909 – Нюйорк, 6. марец 1945).

1913 – Народзела ше театрална и филмска ґлумица Вивиєн Ли (Дарджилинґ, Британска Индия, 5. новембер 1913 – Лондон, 8. юлий 1967), хтора шветову славу здобула зоз улогу Скарлет О Гари у америцким филму Однєсол их витор (Gone with the Wind), за хтору є наградзена з Оскаром. Тоту награду достала и за улогу у филму Трамвай наволани жаданє (A Streetcar Named Desire).

1940 – Народзел ше педаґоґ, руководитель у образованю, редактор и дружтвено-културни активист Михайло Варґа (Руски Керестур, 5. новембер 1940 – Руски Керестур, 20. април 2007). Основну школу Петро Кузмяк закончел у Руским Керестуре, а Учительску школу у Зомборе. У Основней школи у Руским Керестуре як учитель Михайло Варґа почал робиц 1958. року. Директор Образовного центра Петро Кузмяк у Руским Керестуре бул у периодзе од 1985. по 1993. року, а потим єден час бул воспитач у интернату керестурскей Ґимназиї. Секретар Месней заєднїци у Руским Керестуре бул од 1996. по 2001. рок. Предсидатель Рускей матки Михайло Варґа бул од 1993. до 1999. року, а шмерц го застала на функциї предсидателя Месного одбору и члена Управного одбору Рускей матки. Михайло Варґа у своїм полним роботним вику бул и остал прави народни учитель и дал вельке доприношенє у пестованю и розвою основношколского и штреднєшколского образованя по руски. Бул рецензент и коавтор вецей учебнїкох за школярох нїзших класох основней школи. Як ґенерални директор Образовного центра Петро Кузмяк закончел вибудов и опреманє нового будинку Школи и запровадзел реконструкцию будинка Новей школи, наволаного Замок. Року 1990. року обновел єдину у швеце Ґимназию по руски. Бул учашнїк, орґанизатор и домашнї традицийним стретнуцом основних школох Републики Сербиї Коло братства. Як секретар Месней заєднїци Варґа ше старал о шицких потребох гражданох Руского Керестура, а праве вон спред Месней орґанизациї Рускей матки бул инициятор активносцох на формованю општини Руски Керестур, хтора после його нєсоподзиваного упокоєня загашена. У Рускей матки, матичней орґанизациї бачванско-сримских Руснацох, Михайло Варґа бул од єй снованя. Як предсидатель Рускей матки старал ше о очуваню руского, руснацкого идентитета у нашей жеми и шицких других жемох дзе жию припаднїки нашого народу. Бул активни учашнїк осем Шветових конґресох Руснацох, Русинох, Лемкох (РРЛ) и орґанизатор и домашнї Трецого Шветового конґреса РРЛ хтори у Руским Керестуре отримани 1995. року. Вельке доприношенє Михайло Варґа дал и у пририхтованю, вибору и конституованю Националного совиту рускей националней заєднїци у Сербиї у другим зволаню 2004. року, як и у роботи його орґанох и целох. За свою длугорочну воспитно-образовну и дружтвено-политичну роботу, окреме у тедишнїм Социялистичним союзу роботного народу, Михайло Варґа достал вецей припознаня и награди од месного по републични уровень. Под час войнох на простору бувшей Югославиї, Варґа водзел два важни институциї у Руским Керестуре, Школу и Месну заєднїцу, и добре ше ношел зоз шицкима виволанями котри тоти чежки часи принєсли. Михайло Варґа умар 20. априла 2007. року у своїм 67. року живота, спочива на теметове у Руским Керестуре.

1943 – У Яйцу у другей шветовей войни основана Телеґрафска аґенция нова Югославия – Танюґ.

2007 – Ґуґл представел Андроид, оперативну систему за мобилни телефони.

Нєшка Шветови дзень ромского язика.