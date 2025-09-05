На нєшкайши дзень, 5. септембер

5. СЕПТЕМБЕР – На нєшкайши дзень народзел ше новинар Данил Гарди.

1568 – Народзел ше филозоф, доминиканєц Томазо Кампанела (Стило, 5. септембер 1568 – Париз, 21. май 1639), теолоґ, астролоґ и писатель, заступнїк утопийней филозофиї.

1946 – Народзел ше Фарок Булсара, познати як Фреди Меркюри (Стоун Таун, 5. септембер 1946 – Лондон, 24. новембер 1991), британски шпивач, фронтмен ґрупи Квин.

1951 – Народзел ше новинар Данил Гарди (Петровци, 5. септембер 1951 – Вуковар, 6. май 2009). У родним валалє закончел основну школу, а стредню школу здобул у Вуковаре. Роботни вик почал як новинар седемдзешатих рокох у Установи за информованє Вуковар, потим робел у Радио Вуковару и у Вуковарских новинох, Нова думка, бул дописователь новинох Руске слово и руских редакцийох Радия и Телевизиї Нови Сад. Данил Гарди бул, як член КУД Яким Гарди з Петровцох, активни учашнїк у културним и явним живоце Руснацох, и єден зоз сновательох найвекшого фестивала Руснацох у Горватскей Петровски дзвон. Упокоєл ше Данил Гарди умар, 6. мая 2009. року у Вуковаре, у 58. року живота. Спочива на теметове у Петровцох.