На нєшкайши дзень, 6. авґуст

6. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень народзел ше Енди Воргол.

1881 – Народзел ше микробиолоґ Александер Флеминґ (Дарвел, Зєдинєне кральовство, 6. авґуст 1881 – Лондон, 11. марец 1955). Бул професор бактериолоґиї у Лондону и директор Института за вакцини, пренашол перши антибиотик, пеницилин. Нобелову награду за медицину 1944. року подзелєл зоз биохемичаром Ернстом Чейном и лїкаром Гауардом Флорийом, хтори перши применєли пеницилин у лїченю инфекцийох. Пеницилин ше почало индустрийно продуковац 1943. року.

1926 – Америцка плївачка Ґертруда Едерле постала перша жена хтора преплївала Ламанш. Плїванє тирвало 14 годзини.

1928 – Народзел ше маляр, новинар, филмски режисер, публициста, ґлумец и найзначнєйша фиґура поп култури Енди Воргол (Питсбурґ, ЗАД, 6. авґуст 1928 – Нюйорк, 22. фебруар 1987). Родичи му були руснаци, емиґранти зоз валала Мико зоз Угорскей, нєшка Словацка. Студирал дизайн на Универзитету Карнеґи Мелон, а 1949. року ше преселєл до Нюйорку. Енди Воргол посцигує успих и як маляр и як модни илустратор. Робел за Vogue, Harper’s Bazaar и The New Yorker, дизайновал рамики за албуми фирми Columbia records, крачунски винчованки. Медзи 1962. и 1968. роком у власним студию Factory виробел вецей як 2.000 малюнки, цо и його найпознатши, найквалитетнєйши малюнки и други проєкти. Перша вистава у Европи була 1964. року, а потим шлїдзели вистави у Европи – Париз, Милано, Торино, Есен, Штокхолм, алє и у Буенос Аиресу и Торонту. Ворхол умар у своїм 58. року, 22. фебруара 1987. року у Нюйорку. Посмертни остатки Ендия Ворхола 26. фебруара поховани на Св. Джона Баптисти католїцким теметове у Бетел Парку, у южней часци Питсбурґа.

1996 – Америцки науковци обявели же пренашли доказ же на Марсу давно исновал живот, на основи випитованьох остаткох метеора хтори пренайдзени на Антарктику.