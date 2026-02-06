На нєшкайши дзень, 6. фебруар

6. ФЕБРУАР – На нєшкайши дзень народзел ше о. Андрей Лабош младши и основани Червени криж Сербиї.

1866 – Народзел ше дюрдьовски и коцурски парох, вицеархидиякон бачко-сримски о. Андрей Лабош (Руски Керестур, 6. фебруар 1866 – Коцур, 16. юлий 1920). Священїк Андрей Лабош младши бул администратор у Новим Садзе (1889), капелан у Руским Керестуре (1889–1893), священїк у Дурдьове (1893–1906) и Коцуре (1906–1920). У Дюрдьове закончел будованє церкви (1900), а у Коцуре церква омальована (1910). Мал титулу капелана extra urbem Папи Лєва XIII (меновани є зоз декретом 27. юлия 1897). Бул инициятор приходу монахиньох шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї зоз Галичини до Коцура (1915).

1876 – Основане Сербске дружтво Червеного крижа. Дружтво основане у Дворани беоґрадскей општини на инициятиву др Владана Дьордєвича (1844–1930) воєного лїкара. Нєшка Червени криж Сербиї Националне дружтво, а Медзинародни комитет Червеного крижа 21. септембра 2006. року Червеному крижу Сербиї потвердзел континуитет у нєпреривним тирваню од 1876. року.

1911 – Народзел ше 40. америцки предсидатель и ґлумец Роналд Вилсон Реґан (Тампико, Илиноис, ЗАД, 6. фебруар 1911 – Лос Андєлес, ЗАД, 5. юний 2004).

1936 – Отворени будинок Народней скупштини у Беоґрадзе и почало ше отримовац зашеданя и робота парламенту Кральовини Югославиї.

1936 – У Ґармиш-Партенкирхену отворени IV Жимски олимпийски бависка.

Ненад Канюх

1970 – Народзени Ненад Канюх Неша (Вербас, 6. фебруар 1970 – Руски Керестур 25. октобер 2004), член драмского ансамбла РНТ. У Руским Керестуре закончел и основну школу, Стредню школу за транспорт закончел у Кули и здобул званє транспортни технїчар, а по законченю 5. ступня здобул и званє инструктор воженя. Робиц почал такой по законченю школованя у Автотранспортним подприємстве Кулатранс, а од 1990. робел як инструктор воженя у Автошколи Ковач у Руским Керестуре. Зоз театралну дїялносцу ше почал занїмац у основней школи, анґажовал го учитель и режисер аматер Йовґен Медєши дзецинскей драмскей ґрупи при Керестурскей сцени АРТ Дядя. Од 1986. року постал стаємни член Керестурскей сцени АРТ Дядя, а и Руского народного театра Петро Ризнич Дядя. Освоєл награду за найлєпше одбавену улогу у театралним фалаце Х. Бойчева Обласни шпиталь на 45. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї 2013. року. Ненад Канюх Неша умар 25. октобра у Руским Керестуре, дзе є и поховани.

2008 – У Тителу отримана промоция кнїжки Библиоґрафия Руснацох у Югославиї 1918–1980, кнїжка 1, Библиоґрафия кнїжкох, календарох, часописох и новинох на руским язику, хтору пририхтала Мария Чурчич, библиотекарска совитнїца у Матици сербскей у пензиї. Кнїжку видала Библиотека Матици сербскей 2006. року. Публикация Библиоґрафия Руснацох у Югославиї 1918–1980 настала як резултат роботи у рамикох проєкта хтори пририхтани 1975. року у Дружтве за руски язик и литературу, на инициятиву Дюри Варґи, алє реализацию у подполносци превжала Библиотека Матици сербскей. Под заєднїцким насловом Библиоґрафия Руснацох у Югославиї 1918–1980 обявени два томи того дїла. Тим фаховцох 1990. року видал други том, вон облапя 400 боки, а перши том хтори пририхтала Мария Чурчич обявени на вецей як 1000 боки. У обидвох томох облапени тексти зоз наукових, фахових и литературних часописох, як и тексти зоз моноґрафских публикацийох.