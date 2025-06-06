На нєшкайши дзень, 6. юний

6. ЮНИЙ – На нєшкайши дзень народзел ше архитекта Павле Жилник.

1799 – Народзени русийски писатель Александер Серґеєвич Пушкин (Москва, 6. юний 1799 – Санкт Петербурґ, 10. фебруар 1837).

1875 – Народзени нємецки писатель Томас Ман (Либек, 6. юний 1875 – Цирих, 12. авґуст 1855). Писал романи, приповедки, добитнїк є Нобеловей награди за литературу 1929. року.

1919 – Народзел ше учитель, наставнїк, уметнїцки руководитель, композитор и хореоґраф, Юрий Цимбора (Свиднїк, Словацка, 6. юния 1919 – Прешов, Словацка, 1. октобер 1989). Бул уметнїцки руководитель, дириґент Поддуклянского українского народного ансамбла (ПУНА). Записовал фолклорни мелодиї, компоновал, писал музику за нови танци. Позберал и записал вецей як 1000 руски народни шпиванки и видал векше число зборнїкох обробених руских народних писньох за потреби аматерских хорох. Зоз орґанизаторами Червеней ружи сотрудзовал од 1967. року, дзекуюци Дюрови Варґови, котри ше з нїм дописовал, Юрий Цимбора од 1970. по 1979. рок зложел и вецей композициї на тексти наших авторох. Умар у Прешове 1. октобра 1989. року.

1920 – Народзел ше архитекта Павле Жилник (Нови Сад, 6. юний 1920 – Нови Сад, 20. октобер 2006). Основне и стреднє образованє здобул у Новим Садзе, студиї архитектури започал у Беоґрадзе, алє абсолвовал у Будапешту на Архитектонским одсеку Технїчкоґо Универзитету, а дипломовал 1949. року у Беоґрадзе. Почал робиц у Оддзелєню за будинки АП Войводини, концом 1977. року є вибрани за доцента Академиї уметносцох у Новим Садзе дзе робел у як позарядови професор одкадз пошол до пензиї 1991. року. Проєктовал ресторани на Ириґским венцу, у Каменїцким парку и на новосадским Рибарцу. Автор є проєкта Студио М, будинкох НВУ Форум и новосадского Дневника, НВУ Руске слово у Руским Керестуре. Проєктовал и задружни доми у Вербаше и Тителу, Ґинеколоґийну клинїку у Новим Садзе, ентериєр Малей и Велькей сали Скупштини Войводини, будинки основних школох у Коцуре, Сенти, Томашевцу, Беочину, автор є архитектонских ришеньох радио релейох на Червеним и Чарним Чоту, церквох у Ґосподїнцох и Лишнї. Добитнїк є вецей дружтвених припознаньох: Октоберска награда городу Нови Сад за 1966. рок, а перши є добитнїк Табаковичевей награди котру додзелює Дружтво архитектох Нового Саду.

1984 – Патентовани Тетрис, єдно з найпопуларнєйших лоґичних видео-бавискох. Бависко направел науковец Алексей Пажитнов. Мено тетрис походзи од греческого префиксу “tetra-” (штири), понеже шицки часци составени од штирох сеґментох и тениса (спортского бависка).