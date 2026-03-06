На нєшкайши дзень, 6. марец

РутенпресТексти

автор В. Вуячич

6. МАРЕЦ – Нєшка Медзинародни дзень стоматолоґох.

1475 – Народзени италиянски скулптор, маляр, архитект и писатель Микеландєло Буонароти (Капрезе, Италия, 6. марец 1475 – Рим, Италия, 18. фебруар 1564) бул уметнїк ренесанси.

1619 – Народзел ше французки писатель Савиниєн Сирано де Бержерак (Париз, Французка, 6. марец 1619 – Саноа, Французка, 28. юлий 1655).

1882 – Княз Милан Обренович преглашел Сербию за кральовину, а себе за краля.

1902 – Основани шпански Фодбалски клуб Реал Мадрид.

1914 – У Новим Садзе основани Фодбалски клуб Войводина. Основали го школяре Велькей сербскей православней ґимназиї, хтора ше нєшка вола Ґимназия Йован Йованович Змай.

1927 – Народзел ше писатель и новинар Ґабриєл Госе де ла Конкордия Ґарсия Маркес (Аракатака, Колумбия, 6. марец 1927 – Мексико Сити, Мексико, 17. април 2014), добитнїк Нобеловей награди за литературу 1982. року.

