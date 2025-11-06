На нєшкайши дзень, 6. новембер

6. НОВЕМБЕР – На нєшкайши дзень народзел ше адвокат Симеон Сакач.

1787 – Народзел ше язични и правописни реформатор Вук Стефанович Караджич (Тршич, при Лозници, 6. новембер 1787 – Беч, 7. фебруар 1864), єдна з найзначнєйших особох сербскей култури, творец нового правописа и литературного язика, од чийого часу сербска литература достала виразну националну ознаку.

1814 – Народзени продукователь дуйних инструментох Адолф Сакс (Динан, 6. новембер 1814 – Париз, 7. фебруар 1894), хтори 1840. року видумал музични инструмент хтори йому на чесц наволани саксофон.

1825 – Народзел ше архитект Жан Луй Шарл Ґарниє (Париз, 6. новембер 1825 – 3. авґуст 1898) чий главни твор, Опера у Паризу, єден з найзначнєйших памятнїкох паризкей архитектури у другей половки 19. вику.

1890 – Воєни лїкар и микробиолоґ Шарл Луй Лаверан (Париз, 18. юлий 1845 – Париз, 18 май 1922), добитнїк Нобеловей награди за медицину 1907. року, пренашол спричиньователя малариї, алє нє знал як вон уходзи до креви. Лїкар Роналд Рос 15 роки познєйше утвердзел же маларию преноша суньоґи.

1929 – Народзел ше адвокат, дружтвени и културни дїяч, новинар Симеон Сакач (Дюрдьов, 6. новембер 1929 – Нови Сад, 5. новембер 2018). Школовал ше у Дюрдьове, Новим Садзе, Зомборе, Пули, Беоґрадзе и Суботици. Дипломовал на правним факултету у Беоґрадзе 1964. року. У рускей редакциї Радио Нового Саду робел як главни редактор програми на руским язику од 1966. по 1973. рок, активни бул у КПД Максим Горки и перши предсидатель Аматерского руского театра Дядя. Бул и єден з найактивнєйших членох Инициятивней ґрупи за снованє Союзу Русинох и Українцох Югославиї, тиж допомогнул у закладаньох за обновйованє рускей ґимназиї у Руским Керестуре и коло снованя Дружтва за українски язик, литературу и културу Войводини. Полни 14 роки бул секретар Союзу Руснацох и Українцох Югославиї, а 2008. року є вибрани за почесного доживотного предсидателя. Сотрудзовал у Литературним слове, часопису Шветлосц, Народним календаре, Новей думки и Гласнїку Союзу. Симеон Сакач умар 5. новембра 2018. року, поховани є на Городским теметове у Новим Садзе.

1950 – Основани Музей применєней уметносци у Беоґрадзе.

Нєшка Шветови дзень урбаних реґийох.