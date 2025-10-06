На нєшкайши дзень, 6. октобер

6. ОКТОБЕР – На нєшкайши дзень Шветови дзень особох зоз церебралну парализу.

1846 – Народзел ше америцки инжинєр Джордж Вестинґхаус (Скохери, ЗАД, 6. октобер 1846 – Нуйорк, ЗАД, 12. марец 1914), пренаходзач воздушней гамовачки за локомотиви и трамваї. Розвил и системи желєзнїцких сиґналох и направел турбини за гидроелектрарню на Нияґарових водопадох, за хтору проєкт направел Никола Тесла.

1903. року народзени ирски физичар Ернест Томас Синтон Волтон (Ебисайд, 6. октобер 1903 – 25. юний 1995), єден з пионирох нуклеарней физики, хтори подзелєл Нобелову награду за физику 1951. року зоз Джоном Даґласом Кокрофтом.

1927 – Почала ера звучного филма кед премиєрно у Нюйорку приказани филм Шпивач джеза, з ґлумцом Алом Джонсоном, и кед ше першираз чул глас ґлумца.

Нєшка Шветови дзень особох зоз церебралну парализу.

Першого пондзелку у октобре означує ше Шветови дзень населєньох (World Habitat Day).