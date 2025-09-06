6. СЕПТЕМБЕР – На нєшкайши дзень народзел ше др о. Силвестер Киш.

1766 – Народзел ше хемичар и физичар Джон Далтон (Иґлсфилд, 6. септембер 1766 – Манчестер, 27. юлий 1844), єден зоз сновательох атомскей теориї материї.

1860 – Народзела ше Джейн Адамс (Сидервил, ЗАД, 6. септембер 1860 – Чикаґо, 21. май 1935), була америцка пацифистка и дружтвени реформаторка, добитнїца Нобеловей награди за мир 1931. року.

1911 – Народзел ше др о. Силвестер Киш (Барбинтон, ЗАД, 6. септембер 1911 – Кисач, 1. януар 1973). Основну школу закончел у Коцуре, а ґимназию у Травнику у семинариї оо. Исусовцох. Филозофию и богословию закончел у Риме дзе и докторовал зоз доґматики. За священїка бул пошвецени 1934. року, службовал у Руским Керестуре и Коцуре. Од 1953. року бул парох катедралней церкви у Крижевцох, а од 1954. року преподавал на Високей филозофско-богословскей школи у Дякове. До Коцуре ше врацел 1967. року, а 1969. постал декан бачки. Настрадал у транспортним нєщесце при Кисачу, 1. януара 1973. року, спочива на теметове у Коцуре.

1991 – Ленїнґраду врацене мено Санкт Петербурґ.

2001 – Британєц Питер Брей перши на каяку преплївал Атлантски океан, за цо му требало 75 днї.