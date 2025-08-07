РутенпресТексти

На нєшкайши дзень, 7. авґуст

автор Пририхтала: В. Вуячич
7. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень народзел ше новинар Михайло Рамач.

1858 – Кралїца Виктория за престолнїцу британскей часци Канади вибрала город Отаву.

1876 – Народзена голандска танєчнїца Марґарета Ґертруда Зеле, позната як Мата Гари (Леуварден, Голандия, 7. авґуст 1876 – Венсен, Французка, 15. октобер 1917).

1895 – Отворена перша медзинародна вистава модерней уметносци у Венециї, хтора ше од теди отримує кажди други рок.

1943 – Народзел ше новинар Михайло Рамач (Дюрдьов, 7. авґуст 1943 – Нови Сад, 12. октобер 2018), редактор у Радио Новим Садзе и главни и одвичательни редактор Рускей редакциї на ТВ Нови Сад. Михайло Рамач основну школу закончел у Дюрдьове, ґимназию у Новим Садзе, потим Висшу економско-комерциялну школу у Новим Садзе, та абсолвовал на Економским факултету у Суботици. Закончел и Новинарску школу Югославянского институту за новинарство зоз Беоґраду. У Радио Новим Саду почал робиц 1968. року, и 1981. року прешол до ТВ редакциї у рамикох ТВ Нови Сад, дзе є поставени за главного и одвичательного редактора и на тим месце бул по 1988. рок. До пензиї пошол 1. мая 2004. року. Михайло Рамач ше упокоєл 12. октобра 2018. року и поховани є на теметове у Новим Садзе.

1959 – Америцки сателит Експлорер 6 лансирани зоз Кейп Канаверала. То бул перши сателит хтори послал фотоґрафиї Жеми зоз Вселени.

1995 – Отворени метро у Варшави.

1999 – У Брчким, у БИГ, отримани Рок маратон 99, на хторим ше першираз од розпаду бувшей СФРЮ, позберали рок ґрупи зоз бувших югославянских републикох. Концерт наявени як сход високого ризику, алє инциденти нє було.

