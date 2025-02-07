На нєшкайши дзень, 7. фебруар

7. ФЕБРУАР – На нєшкайши дзень ше означує Медзинародни дзень живота, а подписани и контракт зоз хторим настала Европска уния.

1477 – Народзени анґлийски гуманиста и державнїк Томас Мор (Лондон, 7. фебруар 1478 – Лондон, 6. юлий 1535), творитель утопийского социялизма, писатель социялних, историйних и теолоґийних дїлох.

1812 – Народзел ше анґлийски писатель Чарлс Дикенс (Лендпорт, 7. фебруар 1812 – Хаям, 9. юний 1870), снователь социялного романа, представитель реализма, автор є романох: Оливер Твист, Дейвид Коперфилд, Пиквиков клуб…

1885 – Народзени америцки писатель Синклер Луис (Сок Сентер, 7. фебруар 1885 – Рим, 10. януар 1951), добитнїк Нобеловей награди за литературу 1930. року.

1992 – У Мастрихту у Голандиї представнїки 12 державох Европскей заєднїци подписали Мастришски контракт зоз хторим тота економска заєднїца од 1. новембра 1993. року постала Европска уния – политично-привредни союз у хторим нєшка 27 держави членїци.

Нєшка ше означує Медзинародни дзень живота.